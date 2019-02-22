Лидер "Стоп-ГОК" предложил оптимизировать структуру челябинской мэрии и вернуть прямые выборы в гордуму

Лидер движения "Стоп-ГОК" Василий Московец предложил оптимизировать структуру городской мэрии, вернуть выборы в гордуму, открыть в каждом районе детсад для детей аллергиков, построить 11 школ и запретить строительство Томинского ГОК, передает корреспондент Накануне.RU.

Свою программу он озвучил на заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Челябинска, отметив, что с этой программой эко-активисты пойдут на выборы губернатора и в районные советы.

Московец заявил, что структура органов власти города неэффективна. В связи с этим, по его словам, необходимо возвращать прямые выборы главы города и депутатов городской думы, оптимизировать структуру мэрии и создать центр стратегического развития Челябинска.

Эко-активист заявил о необходимости строительства школ в новых микрорайонах и детских садов, в том числе для детей аллергиков, обустройство футбольных и хоккейных площадок во дворах. Он обратил внимание, что в одном из районов города нет кинотеатра и его нужно восстановить, а также увеличить финансирование театров и сохранение объектов культурного наследия и памятников истории.

Крупным блоком его программы стал транспорт и дорожная инфраструктура. Здесь прозвучало предложение отказаться от использования дорожных реактивов, заняться восстановлением общественного транспорта и созданием маршрутов в новые микрорайоны.

Последним пунктом программы прозвучала экология. Это озеленение, раздельный сбор мусора, строительство мусороперерабатывающего завода. Позаботились эко-активисты и о бездомных животных, предложив создать приют и специальные площадки для выгула собак. Традиционно прозвучало требование и о запрете строительства Томинского ГОК.

После выступления Московец рассказал журналистам, что движение "Стоп-ГОК" намерено участвовать в выборах губернатора.

"Движение "Стоп-ГОК" будет принимать участие в губернаторских выборах. Я хотел бы принять участие в этой гонке, но подождем, когда будет принято официальное решение", - подчеркнул он.

На вопрос, от какой партии будет выдвигаться кандидат, Московец сообщил, что в настоящий момент этот вопрос решается.