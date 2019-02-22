22 Февраля 2019
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Происшествия За рубежом

Более 50 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

Не менее 53 человек пострадали в ходе акций протеста сторонников независимости в Каталонии.

Такие данные сообщили представители службы медицинской помощи автономии и пресс-службы полиции Каталонии (Моссос д'Эсквадра). Известно, что к врачам за помощью обратились 44 человека, в том числе и силовики. В Моссос д'Эсквадра отметили, что пострадали не менее 16 сотрудников полиции. Несколько участников демонстраций были задержаны.

флаг Каталонии, протест(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщают "Вести", акции протеста сторонников независимости Каталонии начались в регионе утром в четверг, 21 февраля: люди выступают против судебного процесса над сепаратистскими политиками. Митинги проходят в рамках всеобщей забастовки, стартовавшей в автономии. Протестующие перекрывают железнодорожные пути и дороги, а также жгут покрышки.

Напомним, в конце прошлого года председатель правительства Каталонии Ким Торра объявлял 48-часовую голодовку.

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Более 50 человек пострадали в ходе акций протеста в Каталонии

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Теги: Каталония, протест, полиция



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