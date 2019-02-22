22 Февраля 2019
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Происшествия Дальневосточный ФО

Злой бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке

На Камчатке следователи выясняют обстоятельства нападения бойцовской собаки на беременную женщину.
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Как сообщили Накануне.RU в краевом СКР, все случилось в Петропавловске-Камчатском на улице Звездная: на женщину набросилась собака бойцовской породы. В результате пострадавшая, которая была беременна, получила телесные повреждения.

Следователи намерены самым тщательным образом изучить все факты. Сейчас ими устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, недавно в Екатеринбурге стая собак напала на семилетнюю девочку. Ребенок получил укушенную рану руки, возбуждено дело.

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Злой бойцовский пес напал на беременную женщину на Камчатке

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Теги: Камчатка, собака, нападение, СКР



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