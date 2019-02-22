22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Общество Тюменская область

Аэропорт в Тобольске построят к 2021 году

Глава "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов озвучил сроки появления в Тобольске аэропорта, передаёт корреспондент Накануне.RU.
Читайте также:

Строительство пройдёт в два этапа: на первом появится взлётно-посадочная полоса, на втором – комплекс зданий, цитирует заявление Конова на пресс-конференции ТАСС. Полосу компания планирует построить уже в этом году, причём, по мнению её главы, без вливаний из бюджета. Комплекс помещений появится а 2020-21 гг.

Как ранее сообщало Накануне.RU, появление в Тобольске своего аэровокзала анонсировал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков во время заседания бюджетного комитета Тюменской областной думы.

"Долгое время этот вопрос рассматривался, но в настоящее время все технико-экономическое обоснование подготовлено и направлено в Министерство транспорта Российской Федерации для принятия решения об участии федерации в этом проекте", - заявил чиновник.

По его словам, проект планируется в качестве государственно-частного партнерства, в котором часть полномочий будет у Тюменской области и страны, а часть ложится на "Сибур". Объёмы финансирования неизвестны.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Аэропорт в Тобольске построят к 2021 году

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: аэропорт Тобольска, Сибур, государственно-частное партнёрство



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.11.2018 12:50 Мск Пока в Тюмени "переименовывают" аэропорт, Тобольск ждет денег от Москвы на строительство своего

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети