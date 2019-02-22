Аэропорт в Тобольске построят к 2021 году

Глава "Сибур Холдинга" Дмитрий Конов озвучил сроки появления в Тобольске аэропорта, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Строительство пройдёт в два этапа: на первом появится взлётно-посадочная полоса, на втором – комплекс зданий, цитирует заявление Конова на пресс-конференции ТАСС. Полосу компания планирует построить уже в этом году, причём, по мнению её главы, без вливаний из бюджета. Комплекс помещений появится а 2020-21 гг.

Как ранее сообщало Накануне.RU, появление в Тобольске своего аэровокзала анонсировал заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Чистяков во время заседания бюджетного комитета Тюменской областной думы.

"Долгое время этот вопрос рассматривался, но в настоящее время все технико-экономическое обоснование подготовлено и направлено в Министерство транспорта Российской Федерации для принятия решения об участии федерации в этом проекте", - заявил чиновник.

По его словам, проект планируется в качестве государственно-частного партнерства, в котором часть полномочий будет у Тюменской области и страны, а часть ложится на "Сибур". Объёмы финансирования неизвестны.