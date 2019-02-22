На одной территории ЦКПиО в Екатеринбурге будет сразу два парка - летний и зимний

На одной территории ЦКПиО в Екатеринбурге создадут сразу два парка - летний и зимний. Как рассказал глава города Александр Высокинский в эфире ОТВ, уже в начале марта приедут архитекторы из Голландии, который придумали одну из концепций развития центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По его словам, этот проект отличается от других тем, что концепцию обсуждали напрямую с жителями Екатеринбурга.

"Есть мысль совместить сразу два проекта. Голландцам покажем вариант, который разработал департамент культуры. Там есть хорошие мысли на тему самого Маяковского и советских подходов. Будем смотреть, как это всё совместить", - добавил мэр.

Он также добавил, что архитекторы приедут в город с 12 по 15 марта.

На территории ЦПКиО может появится сразу два парка - летний (работает с мая по сентябрь) и зимний (с октября по апрель). Также планируется организовать разные входы для людей разных возрастов: с 20 до 30, с 30 до 40, с 40 до 50 и т.д.

"Территории должны быть заточены под интересы всех горожан. Кто-то захочет погулять по осеннему парку, а кто-то - сходить с детьми на аттракционы. Всё это - один парк, который удовлетворяет интересы граждан", - заявил Высокинский.

Напомним, что ЦПКиО объединят с парком лесоводов, избавят от стихийно разбросанных по территории ларьков с едой и развлечениями типа тира, сгруппируют аттракционы в специальной зоне и обновят их. Сбор предложений о развитии ЦПКиО продолжается. После 8 марта мэрия обсудит их и отдаст рабочей группе на доработку. По словам главы города, рабочую группу возглавят представители "Клевер-парка" "в качестве эксперимента".