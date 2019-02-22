В Приморье четвертый день горит заповедник, где обитают амурские тигры

В Приморском Сихотэ-Алинском заповеднике с 19 февраля продолжается тушение пожара. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

С огнем борются 20 сотрудников Приморской авиабазы, 14 работников заповедника, пять единиц техники. Пожар быстро распространяется из-за сильного ветра и малоснежной зимы.

Сихотэ-Алинский заповедник, входит в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь, в частности, находится ареал обитания занесенного в Красную книгу амурского тигра.

В 2012 году в Приморье несколько дней не могли потушить пожар в заказнике "Леопардовый", где обитает уникальный дальневосточный леопард.

Экологи заявляли, что огонь никто не тушит. Представитель заповедника "Кедровая падь", в свою очередь, сообщил, что его коллегам не удается потушить пожар вручную.