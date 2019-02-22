Российские эксперты проверили светлое пиво: пить можно всё

Эксперты Росконтроля протестировали образцы светлого пива семи российских брендов, чтобы определить лучшее.

Были исследованы несколько параметров качества: пиво оценивалось по степени сбраживания, пеноообразованию, содержанию витаминов, рибофлавина и тиамина. Напиток был проверен на соответствие состава заявленной маркировке, также в ходе исследования были рассмотрены его органолептические свойства.

В исследовании участвовали такие марки, как "Балтика", "Сибирская корона", "Хамовники", "Жигули", "Эль Мохнатый Шмель", "Оболонь" и "Faxe Premium". Установлено, что все образцы показали неплохие вкусовые качества.

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По выводам специалистов, все представленные марки можно без боязни покупать в любом магазине. А высший дегустационный балл получило пиво "Хамовники", пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Госдуму раскритиковали за кулуарный закон о возвращении рекламы пива на ТВ.