22 Февраля 2019
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Российские эксперты проверили светлое пиво: пить можно всё

Эксперты Росконтроля протестировали образцы светлого пива семи российских брендов, чтобы определить лучшее.

Были исследованы несколько параметров качества: пиво оценивалось по степени сбраживания, пеноообразованию, содержанию витаминов, рибофлавина и тиамина. Напиток был проверен на соответствие состава заявленной маркировке, также в ходе исследования были рассмотрены его органолептические свойства.

В исследовании участвовали такие марки, как "Балтика", "Сибирская корона", "Хамовники", "Жигули", "Эль Мохнатый Шмель", "Оболонь" и "Faxe Premium". Установлено, что все образцы показали неплохие вкусовые качества.

болельщики сборной Швеции(2018)|Фото: Накануне.RU

Российское пиво любят даже болельщики сборной Швеции (на ЧМ-2018)

По выводам специалистов, все представленные марки можно без боязни покупать в любом магазине. А высший дегустационный балл получило пиво "Хамовники", пишет ПолитЭксперт.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Госдуму раскритиковали за кулуарный закон о возвращении рекламы пива на ТВ.

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Российские эксперты проверили светлое пиво: пить можно всё

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Теги: пиво, эксперты, исследование



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