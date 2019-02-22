22 Февраля 2019
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Ветераны предложили запустить ретро-поезд по городам Прикамья

Ветераны Прикамья предложили запустить ретро-поезд по маршруту "Пермь - Чусовой - Соликамск", по пути следования которого, пассажирам будут рассказывать о городах Пермского края и их истории. Соответствующие предложения ветераны высказали во время обсуждения проекта "Серебряный туризм" на встрече с губернатором Максимом Решетниковым, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

Встреча состоялась 21 февраля на площадке одного из ключевых предприятий оборонно-промышленного комплекса края – "ОДК-Пермские моторы". К общению с главой региона через видеоконференцсвязь присоединились ветераны Лысьвенского и Чусовского районов. Максим Решетников отметил, что в рамках программы "Серебряный туризм" в прошлом году ветераны посетили разные территории края.

"Сегодня нужно получить обратную реакцию, над чем еще нужно поработать. Потому что с вашей помощью мы тестируем и улучшаем всю туристическую инфраструктуру края. Во время общения проверим, как работает техника, которую поставили во все ветеранские организации территорий края", - обратился к пожилым людям губернатор.

По словам председателя краевой организации ветеранов Надежды Максютенко, программа "Серебряный туризм" стартовала с ноября 2018 г. Участниками региональных туров стало около 500 человек.

"В общей сложности в двухдневный тур "Белогорский монастырь - Кунгур - Суксун" съездили почти 170 человек из ЗАТО "Звездный", Перми, Чусового, Лысьвы и Губахинского района. Они ночевали в гостинице "Ирень" в Кунгуре. В целом они программой очень довольны, но отметили, что следует обратить внимание на состояние санузлов в музеях, а также на проведение обзорных экскурсий в крупных городах Прикамья", – отметила Надежда Максютенко.

Также представители ветеранского актива предложили властям предусмотреть специальные туристические микроавтобусы с обзорными окнами.

Министр социального развития края Павел Фокин сообщил, что в 2024 г. в рамках проекта "Серебряный туризм" будет действовать шесть внутренних маршрутов, по которым будут путешествовать порядка тысячи человек в год.

Глава Прикамья Максим Решетников обратил внимание, что раз проект принят представителями старшего поколения позитивно, и он востребован, нужно увеличить число возможных участников проекта до 2 тысяч в год, чтобы быть готовыми к большому потоку этой категории туристов, учесть их потребности и интересы.

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Ветераны предложили запустить ретро-поезд по городам Прикамья

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Теги: ретро-поезд, ветераны, туризм, Максим Решетников



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