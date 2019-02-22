Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Накануне на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах разыграли комплект медалей в сингл-миксте.

Победу в гонке одержала сборная России в составе Евгении Павловой и Дмитрия Малышко. Добиться первого места удалось несмотря на заход на штрафной круг, когда на третьем этапе Павлова допустила четыре промаха на лежке. Всего на дистанции Малышко и Павлова использовали на двоих 9 дополнительных патронов и пробежали 1 штрафной круг, сообщили Накануне.RU в Союзе биатлонистов России (СБР).

Компенсировать неидеальную работу в стрельбе удалось на дистанции: на заключительном отрезке Малышко показал лучший ход и намного опередил соперников, финишировав в итоге в гордом одиночестве.

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету 🇷🇺🇷🇺🇷🇺

Малышко и Павлова – чемпионы Европы!https://t.co/7Y88m1tYc8 pic.twitter.com/OhDO8NNUa3 — Матч ТВ (@MatchTV) 21 февраля 2019 г.

"Серебро" в гонке досталось шведам Анне Магнуссон и Йесперу Нелину. Бронзовые наград у французов Лу Жанмонно и Аристид Бег.

Видеообзор гонки от Калашников Media