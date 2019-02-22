Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Накануне на чемпионате Европы по биатлону в белорусских Раубичах разыграли комплект медалей в сингл-миксте.

Победу в гонке одержала сборная России в составе Евгении Павловой и Дмитрия Малышко. Добиться первого места удалось несмотря на заход на штрафной круг, когда на третьем этапе Павлова допустила четыре промаха на лежке. Всего на дистанции Малышко и Павлова использовали на двоих 9 дополнительных патронов и пробежали 1 штрафной круг, сообщили Накануне.RU в Союзе биатлонистов России (СБР).

Компенсировать неидеальную работу в стрельбе удалось на дистанции: на заключительном отрезке Малышко показал лучший ход и намного опередил соперников, финишировав в итоге в гордом одиночестве.

"Серебро" в гонке досталось шведам Анне Магнуссон и Йесперу Нелину. Бронзовые наград у французов Лу Жанмонно и Аристид Бег.

Видеообзор гонки от Калашников Media

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россия выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы по биатлону

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Евгения Павлова, Дмитрий Малышко, чемпионат Европы, биатлон



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 301

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети