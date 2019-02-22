"Единая Россия" начинает отбор кандидатов на выборы. Шипулину пора определиться

Подготовка к предварительному голосованию (праймериз) "Единой России" ("ЕР") по отбору кандидатов для участия в выборах всей уровней, которые пройдут в стране в 2019 году, начнётся со следующей недели, продлится до конца апреля, а само голосование состоится 26 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Старт процедуре предварительного отбора дал секретарь генерального совета партии Андрей Турчак в ходе заседания президиума генсовета "ЕР".

По словам Турчака, в рамках подготовки к избирательной кампании 2019 года партийцы смогут "провести отбор достойных кандидатов, тех, кто способен эффективно эту избирательную кампанию провести и добиться того результата, которого преследует любая политическая сила, – победы на выборах".

Теперь "единороссам" для выполнения решения партийного руководства предстоит заняться поиском новых лиц, способных результативно выступить в ходе кампании, провести максимальное количество встреч. И при этом доказать свою эффективность не просто административными способами, прошлыми заслугами, а непосредственно общаясь с людьми на личных встречах.

Напомним, что в Свердловской области в этом году пройдут довыборы депутата Государственной думы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174. Это произошло после того, как Сергей Бидонько, избранный два с половиной года назад в нижнюю палату федерального парламента, занял пост заместителя губернатора региона по информационной и внутренней политике.

Как ранее сообщало Накануне.RU, потенциальные соискатели думского кресла уже начали себя проявлять. Среди возможных выдвиженцев эксперты называют около десятка имён, в том числе депутата Законодательного собрания Свердловской области Дмитрия Жукова (вчера назначен руководителем исполкома регионального отделения "ЕР"), биатлониста Антона Шипулина, экс-депутата свердловского парламента Сергея Семеновых и шоумена Сергея Нетиевского.

Как сообщили Накануне.RU источники в исполкоме "ЕР", фаворитом предстоящих праймериз считается Шипулин, несмотря на то, что он до сих пор занимает невнятную позицию. Его кандидатуру неформально поддержал губернатор Евгений Куйвашев, поэтому спортсмену придётся оправдать аванс высокого доверия. А Жуков, вероятно, станет координировать всю предвыборную работу в Серовском избирательном округе, тем более, что его по праву причисляют к друзьям "политическго" вице-губернатора Бидонько и бывшего главы правительства Свердловской области Дениса Паслера, сохранившего связи с северными городами Среднего Урала.

В настоящее время в свердловском отделении "ЕР" готовятся провести 25 февраля президиум политсовета, на котором будет создан оргкомитет по проведению праймериз. После чего начнётся официальный приём заявок от потенциальных участников предварительного голосования. Помимо кампании в Серовском округе, на Среднем Урале в сентябре пройдут выборы депутатов дум Верхней Туры, Верхотурья, довыборы в представительные органы Первоуральска и Красонуфимска, а в Орджоникидзевском округе Екатеринбурга выберут депутата областного Законодательного собрания.