Оштрафована чиновница из Чайковского – мешала строительству дома

Начальник отдела градостроительства и архитектуры мэрии Чайковского оштрафована за воспрепятствование бизнесу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Прикамья.

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В 2018 г. чиновница мешала одной компании строить многоквартирный дом. В частности, она незаконно возлагала на предпринимателя те или иные обязанности, отказала в выдаче разрешительных документов в сфере градостроительной деятельности. Городская прокуратура провела проверку, после неё претензии кончились.

Суд оштрафовал чиновницу на 70 тыс. руб. Постановление в силу не вступило.