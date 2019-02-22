США оставят в Сирии "небольшой миротворческий контингент"

Вашингтон после вывода войск намерен оставить в Сирии миротворческую группу в составе около 200 человек.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что "небольшой миротворческий контингент" останется в САР на некоторое время.

При этом она не уточнила, где будут базироваться войска, каковы будут их обязанности и как долго продлится их миссия, передает Regnum.

Напомним, как сообщалось, Соединенные Штаты установили конец апреля в качестве даты окончательного вывода американских войск из Сирии. При этом большая часть военных покинет арабскую республику в середине марта.

Ранее американский президент заявил, что часть военных США останется на территории Сирии для защиты Израиля.