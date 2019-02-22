Екатеринбуржец предстанет перед судом за убийство собаки ради веселья

В Екатеринбурге будут судить мужчину 64-летнего мужчину за убийство собаки из ружья. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, мужчина выстрелил в грудь и в голову животного из хулиганских побуждений.

Все происходило в декабре 2018 года в лесополосе. После убийства собаки мужчина оставил истекать кровью животное.

Согласно заключению специалистов, смерть собаки по кличке "Ян" наступила в результате нанесения травмы, несовместимой с жизнью. Обвиняемый вину не признал, ему избрана иная мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Санкция в качестве максимального наказания за совершение преступления по части 1 статьи 245 УК РФ предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.