На Среднем Урале любительница быстрой езды погасила сразу 15 штрафов ГИБДД, чтобы не лишиться прав

Жительница Среднего Урала, чтобы не лишиться прав и уехать за границу, погасила сразу 15 штрафов ГИБДД. Это случилось после того, как к ней пришли судебные приставы.

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Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, всего 30-летняя женщина задолжала 16 тысяч 500 рублей. При этом она злостно уклонялась от выплат по административным штрафам, назначенным ей за превышение скорости.

Лишь после того, как ей вручили повестку о явке на прием к судебному приставу-исполнителю и предупредили о возможном ограничении в праве на управление транспортным средством и в праве выезда за пределы России, деньги были тут же найдены. Осознав нежелательные последствия ограничений и встречи с приставом, женщина в кратчайшие сроки выплатила всю сумму задолженности.

Как сообщало Накануне.RU, недавно житель Среднего Урала оплатил сразу 20 штрафов ГИБДД.