Росфинмониторинг: Объем теневой экономики России превысил 20 трлн

Объем теневой экономики России в 2018 г. составил 20 трлн руб., что больше, чем расходы федерального бюджета в 2019 г..

Теневой сектор занимает 20% ВВП, но по сравнению с 2015-2016 гг. его объемы снизились на 8%, пишет РБК со ссылкой на данные Росфинмониторинга. По данным ведомства, в последние годы объемы выводимых за рубеж подозрительных денежных средств "существенно снизились", "значительно сократилось" и поступление теневых финансовых потоков из-за рубежа.

В составе теневой экономики учитываются также серый импорт, сокрытие доходов от уплаты налоговых и таможенных платежей, выплата серых зарплат.

Как сообщало Накануне.RU, результаты опроса ВЦИОМ показали, что россияне не верят в возможность ведения честного бизнеса в России. Представители бизнес-сообществ также отметили значительное количество препятствий для предпринимательства.