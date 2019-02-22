Отопительный сезон - под угрозой срыва: Шумкова просят разобраться с "давлением на бизнес"

Руководитель предприятия "ТеплоРесурс", свердловский бизнесмен, который обслуживают котельную в Юргамышском районе, Леонид Бычков написал обращение к врио губернатора Курганской области Вадиму Шумкову. В нем Бычков сообщил, что собирается уйти из региона, передав все свои котельные на обслуживание муниципалитетам.

Как ранее сообщало Накануне.RU, специалисты курганского Ростехнадзора якобы оказывают жесткое давление на предприятие "ТеплоРесурс". Руководство "ТеплоРесурса" полагает, что, возможно, таким образом надзорное ведомство мстит за увольнение своего экс-руководителя Павла Москвина, который ушел со своей должности после скандальной истории с подарками, накрытыми столами инспекторам Ростехнадзора в то время, когда они объезжали районы с проверками. Более того, в "ТеплоРесурсе" считают, что в этом деле может быть замешана и зауральская полиция, которая якобы помогает Ростехнадзору выжить "ТеплоРесурс" с территории Курганской области путем возбуждения уголовного дела.

Леонид Бычков в своем обращении к главе региона отметил, что за восемь лет работы в Курганской области за счет средств холдинга "Уралкотел" (в него входит ООО "ТеплоРесурс" - прим.) были заново установлены либо реконструированы 77 котельных в 10 районах области, вновь смонтировано или отремонтировано большое количество тепловых сетей. Средний тариф предприятий значительно ниже среднего тарифа по Курганской области.

"Наши объекты неподведомственны Ростехнадзору, лицензированию не подлежат, на учете у них не значатся, плановые проверки у нас не проводятся, и, тем не менее, за 2017-2018 годы в отношении предприятий нашего холдинга было проведено более 30 внеплановых выездных проверок. В отношении двух наших директоров заведены 2 уголовных дела", - написал Бычков.

В начале 2019 года, как отметил руководитель "ТеплоРесурса", давление Ростехнадзора и МВД области усилилось.

"На нашу газовую котельную в поселке Юргамыш с третьей попытки совместно с двумя сотрудниками МВД Юргамышского района и двумя сотрудниками Ростехнадзора было совершено проникновение, через 30 минут нарушители покинули помещение, никаких актов составлено не было. Так действовали авторитетные ребята в 90-е, я это еще хорошо помню, только у них не было удостоверений. Нам дали понять - кто "главный" на нашей же территории. Данным фактам даст правовую оценку Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Курганской области Чуев А.В. - он в курсе ситуации", - написал Бычков.

Предприниматель также отметил, что "ТеплоРесурс" - инвестор, и лишь пытается защитить свои интересы.

"У нас есть чувство самоуважения, в таких условиях желание инвестировать в регион и работать в Курганской области стремится к нулю. Мы приняли решение сворачивать в 2019 году работу по эксплуатации объектов теплоснабжения на территории Курганской области. Текущий отопительный сезон будет завершен в установленные официально сроки по окончанию отопительного сезона без происшествий. Наше оборудование смонтировано либо на арендованных нами объектах муниципалитетов, либо находятся у нас в собственности", - написал Бычков.

"Оно будет полностью подготовлено к эксплуатации в следующем отопительном сезоне 2019 -2020 гг. Оно может быть передано в аренду или продано организациям, согласованным с руководством Курганской области. Мы готовы рассмотреть любые варианты передачи этих котельных, тепловых сетей, транспорта и прочего имущества. Готовы в рамках договоров осуществлять и сервисное сопровождение", - написал Шумкову директор "ТеплоРесурса".

Леонид Бычков дал понять, что у его фирмы хорошо налажено производство котельного оборудования в Екатеринбурге, которое могло бы быть полезно и зауралькому региону. В этом году запускается программа производства теплогенераторов для сушки зерновых на отходах сельхозпроизводства, в компании приступают к поставкам котлов для мусорных заводов. "Но в условиях такого необоснованного давления со стороны Ростехнадзора и полиции я, как инвестор, отказываюсь работать на территории Курганской области", - написал Бычков.

Глава поселка Юргамыш Алексей Першин отметил, что у района могут возникнуть большие проблемы с подачей отопления в дома и организации, если "ТеплоРесурс" уйдет из Курганской области. Першин рассказал Накануне.RU, что до прихода свердловского инвестора ситуацию в Юргамышском районе по теплоснабжению просто приходилось спасать.

"Мы просто-напросто зимой спасали теплотрассы. Температура в домах была 14-15 градусов тепла. Для жителей, которые проживают в многоквартирных домах, это было испытанием. Предшественник, который обслуживал котельную, оказался в долгах", - рассказал Алексей Першин.

Он отметил, что по сегодняшнему отопительному сезону на этот год ни одной жалобы от населения о том, что у них в домах холодно по вине данной организации, нет.

"Суды признали незаконными требования Ростехнадзора... Ну уйдет этот инвестор, а в очереди у нас никого нет - это у нас только по телевизору красиво показывают, что один уйдет, придет другой. Ничего подобного нет", - сообщил Накануне.RU Алексей Першин.

Руководителю Уральского управления Ростехнадзора Вадиму Ткаченко Накануне.RU еще 15 февраля отправляло официальный запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Несмотря на семидневный срок ответа, по закону о СМИ, ответ еще не был получен. Сегодня в приемной Ткаченко сообщили, что ответ готовится - он передан на исполнение в Курган.