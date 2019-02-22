Шарм-эль-Шейх обнесут бетонной стеной и колючей проволокой

Власти Египта начали работу по возведению бетонного забора вокруг курорта Шарм-эш-Шейх, популярный у россиян.

Как сообщает The Guardian, о планах постройки стены общей длиной 37 км рассказал губернатор Южного Синая Халед Фуда.

По его словам, барьеры "украсят и обезопасят Шарм-эль-Шейх" и помогут вернуть на курорт туристов. При этом губернатор отказался назвать сооружение стеной. По его словам, проект состоял из сочетания высоких бетонных заграждений и не менее 37 км колючей проволоки с четырьмя входами для доступа в город.

Местные жители рассказали, что КПП и камеры уже окружили город для обеспечения безопасности. Однако они подчеркивают, что Шарм-эш-Шейх известен своими горами и пустыней, а стена "убьет весь вид".

Напомним, 11 апреля 2018 года после двухлетнего перерыва возобновилось авиасообщение между Россией и Египтом. Оно было прервано осенью 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 российских туристов и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала случившееся как теракт.

Для возобновления авиасообщения Россия потребовала от Египта усиления мер авиационной безопасности.