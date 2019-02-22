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Политика Челябинская область

"Может быть, вы не знаете ответ?" Кандидат на пост главы Челябинска отказался отвечать на вопросы конкурсной комиссии

Координатор челябинского "Штаба Навального" Борис Золотаревский отказался отвечать на вопросы членов конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы Челябинска, передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее Золотаревский вызвал в здание наряд полиции, требуя от чиновников включить звук прямой трансляции из зала заседаний. Так или иначе инцидент быстро удалось погасить. К Золотаревскому имеются претензии правоохранителей за якобы незаконную организацию митингов.

Услышав первый вопрос членов комиссии, он наотрез отказался на него отвечать, заявив, что в первую очередь будет представлять свою программу. Свое выступление он начал с заявления о необходимости возврата прямых выборов главы города.

Золотаревский подчеркнул, что девять лет назад у горожан забрали право выбирать главу города.

"За это время город пришел в упадок: неубранный снег, экология, общественный транспорт", - отметил кандидат.

Золотаревский считает, что должен представлять свою программу перед жителями города, а не перед членами комиссии, которых "никто не выбирал представлять интересы людей". Поэтому представлять свою программу он не стал, добавив, что она опубликована на сайте штаба.

Борис Золотаревский(2019)|Фото:Накануне.RU

После завершения своего выступления он снова отказался отвечать на вопросы членов комиссии.

"Может быть, вы не знаете ответ на вопрос?" - поинтересовались в комиссии.

"Это только ваше мнение", - ответил Золотаревский.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Борис Золотаревский снова заявил о необходимости возврата прямых выборов главы. Впрочем, снимать свою кандидатуру с конкурса он не собирается и надеется на победу.

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"Может быть, вы не знаете ответ?" Кандидат на пост главы Челябинска отказался отвечать на вопросы конкурсной комиссии

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Теги: Борис Золотаревский, скандал, ответ, вопрос, конкурс, Челябинск, комиссия



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