22 Февраля 2019
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Депутаты предложили ввести институт социальных помощников

В Госдуму внесен проект закона об институте социальных помощников для инвалидов и престарелых. Соцпомощниками могут работать родные и близкие.

Поправки подготовили депутаты Госдумы от КПРФ, передает корреспондент Накануне.RU. Парламентарии считают, что новый институт поможет снизить нагрузку на стационарные интернаты для инвалидов и престарелых, восполнить дефицит социальных работников, а также улучшит качество жизни престарелых.

Сегодня для того, чтобы ухаживать за тяжело больным, нуждающимся в постоянном уходе, одни люди вынуждены увольняться с работы, более состоятельные - прибегают к услугам сиделки, отмечают авторы. Этот труд компенсируется в размере даже ниже уровня МРОТ, сумма ежемесячной компенсации по уходу - 1200 руб.

С родственниками, которые захотят стать социальными помощниками, предложено заключать трудовой договор. Заключение трудового договора позволит социальным помощникам не заниматься иной трудовой деятельностью, трудовой стаж работы социальных помощников будет включаться в общий трудовой стаж и учитываться при начислении пенсии.

Реализация проекта, уверены авторы, не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, так как частично будут замещены расходы государства на финансирование койко-мест в стационарных интернатах для престарелых и инвалидов.

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Депутаты предложили ввести институт социальных помощников

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Теги: социальные помощники, КПРФ, социальная помощь



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