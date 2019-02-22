Лыжника Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после полуфинала спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Во время гонки между Устюговым и норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо произошел конфликт: россиянину была показана желтая карточка за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов и Клебо разговаривали на повышенных тонах.

Клэбо и Устюгову тесно на трассе. Лыжники сцепились в гонке и после финишаhttps://t.co/muIvaqFfqz pic.twitter.com/xnRqrby3DB — Матч ТВ (@MatchTV) 21 февраля 2019 г.

После гонки Устюгов объяснил инцидент, сославшись на "эмоции после финиша".

"Чуть-чуть зол. Но он сегодня победитель. Значит, он был сильнее всех", - цитирует sport24.ru слова Устюгова в адрес Клебо.

Устюгов прокомментировал действия Клебо. На трассе было действительно горячоhttps://t.co/x5szMoUJMg pic.twitter.com/ISPkNSon3o — Матч ТВ (@MatchTV) 21 февраля 2019 г.

В результате полуфинальных забегов Клебо вышел в финал, где позже одержал победу. Третье место в финале завоевал россиянин Глеб Ретивых.

Ретивых принес России важную медаль в лыжном спринте. Глеб рассказал о гонке, ситуации с Клебо и коварном скоростном спускеhttps://t.co/GkRARibCgW pic.twitter.com/hWiz7etEMY — Матч ТВ (@MatchTV) 21 февраля 2019 г.

Отметим также, что дисквалификация и аннулированный результат в спринте не помешает Устюгову выступить в скиатлоне на ЧМ, который пройдет 23 февраля.