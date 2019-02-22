Лыжника Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Спорт В России За рубежом

Лыжника Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Российский лыжник Сергей Устюгов дисквалифицирован после полуфинала спринтерской гонки на чемпионате мира в австрийском Зеефельде.

Во время гонки между Устюговым и норвежским спортсменом Йоханнесом Клебо произошел конфликт: россиянину была показана желтая карточка за нарушение правил обгона. После финиша Устюгов и Клебо разговаривали на повышенных тонах.

После гонки Устюгов объяснил инцидент, сославшись на "эмоции после финиша".

Йоханнес Клебо, Сергей Устюгов(2019)|Фото: AFP 2019 / JOE KLAMAR

"Чуть-чуть зол. Но он сегодня победитель. Значит, он был сильнее всех", - цитирует sport24.ru слова Устюгова в адрес Клебо.

В результате полуфинальных забегов Клебо вышел в финал, где позже одержал победу. Третье место в финале завоевал россиянин Глеб Ретивых.

Отметим также, что дисквалификация и аннулированный результат в спринте не помешает Устюгову выступить в скиатлоне на ЧМ, который пройдет 23 февраля.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Лыжника Устюгова дисквалифицировали после конфликта с Клебо на чемпионате мира

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сергей Устюгов, Йоханнес Клебо, спринт, чемпионат мира, лыжи, Глеб Ретивых



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 290

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети