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Конкурс на пост главы Челябинска стартовал со скандала. А количество претендентов "со статьей" может увеличиться

22 февраля в администрации Челябинска приступила к работе конкурсная комиссия, которая рассматривает кандидатуры на пост главы будущего градоначальника. Всего комиссии предстоит рассмотреть 16 кандидатов, из них двое будут отобраны, после чего уже 26 февраля депутаты городской думы назовут фамилию главы администрации, передает корреспондент Накануне.RU.

Заседание конкурсной комиссии началось едва не со скандала, один из кандидатов – Борис Золотаревский – вызвал в здание наряд полиции, требуя от чиновников включить звук прямой трансляции из зала заседаний. Так или иначе инцидент быстро удалось погасить. Золотаревский участвует в конкурсе, к нему имеются претензии правоохранителей за якобы незаконную организацию митингов.

Буквально накануне стало известно, что еще один из кандидатов – адвокат Георгий Невский – может стать фигурантом уголовного дела по обвинению в мошенничестве. Об этом сам Невский рассказал в видеообращении, выложенном на своей страничке в соцсети.

По его рассказу, для него стала полной неожиданностью информация об имеющемся обращении в прокуратуру Калининского района Челябинска, в документе бывший бизнес-партнер Невского по имени Виктор, вроде бы, обвинил того в мошеннических действиях. И потребовал от прокуратуры закрыть адвокатскую контору Невского. Кандидат уверяет, что, видимо, бывший друг и партнер сделал это под давлением и исходя из каких-то собственных интересов.

Георгий Невский(2019)|Фото: личный архив

Напомним, что к конкурсу по выборам главы Челябинска допущены все 16 заявившихся на процедуру, среди них: Ярослав Анищенко, Ярослав Щербаков, Николай Шиманович, Татьяна Омельченко, Александр Орел, Владимир Елистратов, Василий Московец, Игорь Попов, Дмитрий Олейник, Виктор Легинчук, Андрей Угланов, Андрей Самохвалов, Никита Мирный, Наийм Бабаев, Борис Золотаревский, Георгий Невский, Василий Московец, лидер движения "Стоп-ГОК", стал фигурантом уголовного дела в декабре 2018 года, ему предъявили обвинение в подстрекательстве к хулиганству. Разбирательство по Золотаревскому продолжаются в суде.

В конкурсе участвуют два действующих чиновника – врио главы Челябинска Владимир Елистратов и глава Ленинского района города Александр Орел, юрист Николай Шиманович с 2005 по 2009 гг. трудился сити-менеджером закрытого города Трехгорный.

Выборы главы Челябинска были назначены после осенней отставки прежнего руководителя Евгения Тефтелева, который перешел на работу в администраию Челябинской области.

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Конкурс на пост главы Челябинска стартовал со скандала. А количество претендентов "со статьей" может увеличиться

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Теги: Георгий Невский, конкурс по выборам главы Челябинска, уголовное дело



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