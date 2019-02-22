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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО

В Югре на 70% сократилась очередь многодетных на земельный участок

В Ханты-Мансийском автономном округе - Югре за три года удалось на 70% сократить очередь многодетных семей на получение бесплатных земельных участков, сообщили Накануне.RU в окружном департаменте строительства.

Напомним, председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 2 апреля 2016 г. поручил регионам в течение трех лет устранить очередь многодетных семей на обеспечение земельными участками с подведенной инфраструктурой. А поскольку обеспечить всех желающих бесплатной землей задача непростая, регионам было позволено предлагать другие меры поддержки - например, предоставление субсидий на улучшение жилищных условий.

Получить такую субсидию в Югре могут многодетные семьи, вставшие в очередь до 2 апреля 2016 г.

Как поясняют в окружном департаменте строительства, весной 2016 г. в автономном округе на учете для предоставления земельного участка состояли 6215 семей, имеющих трех и более детей. Из них в 2016-2018 г. земельные участки получили 1803 семьи, социальные выплаты получили 1467 семьи. Общая сумма выплат превысила 1,6 млрд руб.

По состоянию на 1 февраля очередь семей, имеющих трех и более детей, состоящих на учете для получения участка, сократилась на 70% и составляет 1887 семей.

Снять с учета семью могут при подаче заявления о снятии с учета, предоставлении земельного участка, утраты оснований на предоставление земельного участка, выявления в документах сведений о праве на участок, не соответствующих действительности, выплате субсидии вместо участка, отказа более двух раз от различных земельных участков.

Размер субсидии предоставляемой многодетным составляет 30% от расчетной стоимости жилья, определяемой исходя из количества членов семьи, нормы предоставления общей площади жилого помещения по 18 "квадратов" на каждого члена семьи, средней стоимости квадратного метра площади жилого помещения в капитальном исполнении. При этом размер социальной выплаты может быть уменьшен - если в составе семьи получателя есть те, кто уже использовал ранее меры господдержки на улучшение жилищных условий, использования социальной выплаты для погашения долга по кредитам или займам или на уплату последнего платежа в счет оплаты договора приобретения жилья, а также при условии отчуждения гражданином или членами его семьи жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности в течение пяти лет, предшествовавших выплате.

В 2018 г. средний размер социальной выплаты составил 1,1 млн руб.

Отметим, что многодетные ранее оценивали субсидию как скидывание населения в долговую яму - на размер пособия квартиру не купить, а значит, придется брать ипотеку, что является непростым финансовым испытанием для многодетных семей.

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В Югре на 70% сократилась очередь многодетных на земельный участок

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Теги: многодетные, земля, субсидии, меры поддержки



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