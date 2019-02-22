22 Февраля 2019
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Политика Челябинская область

Восемь направлений. Владимир Елистратов обозначил задачи, которые пообещал решить в случае избрания его главой Челябинска

Перед конкурсной комиссией по выборам главы Челябинска выступил врио главы города Владимир Елистратов, передает корреспондент Накануне.RU.

Он представил свою программу, в которую вошли восемь направлений. Как обозначил градоначальник, это список первоочередных дел.

Первым направлением Елистратов назвал экологию. Здесь он напомнил, что создал рабочую группу по вопросам экологии, в которую вошли эко-активисты. Вторым направлением он назвал развитие жилищно-коммунального хозяйства.

Третье направление – социальная поддержка ветеранов, инвалидов, многодетных семей. Еще один пункт программы - здравоохранение и увеличение продолжительности жизни горожан.

Среди других направлений он назвал развитие современного образования, создание мест в детских садах, дорожное строительство, поддержку бизнеса и развитие городской инфраструктуры в рамках подготовки к ШОС и БРИКС.

Как ранее сообщало Накануне.RU, утром 22 февраля в Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города, на должность градоначальника претендуют 16 человек.

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Восемь направлений. Владимир Елистратов обозначил задачи, которые пообещал решить в случае избрания его главой Челябинска

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Теги: Владимир Елистратов, конкурс, глава, Челябинск, комиссия, задачи



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