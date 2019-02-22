22 Февраля 2019
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"В капиталистической России уже запрет на похороны!" Жительница Самары, не сумевшая похоронить мужа, отказалась от помощи губернатора-технократа

Жительница Самары, которая привезла гроб с телом умершего мужа к зданию правительства региона, отказалась от помощи властей. В соцсетях возмущаются случившимся.

Напомним, мужчина скончался еще 6 февраля: его жене предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было. В итоге удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Женщина решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.

гроб у здания правительства Самарской области(2019)|Фото: youtube.com

После этого глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации. По словам Азарова, он узнал об этом вопиющем случае, когда находился с рабочим визитом в Тольятти.

Однако вдова отказалась от помощи губернатора-технократа.

врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров(2017)|Фото: kremlin.ru

"Сейчас мне уже никакая помощь не нужна, нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище. Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека. А когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" - рассказала женщина РИА Новости.

История вызвала множество откликов в социальных сетях.

"Беспредел нарастает! В капиталистической России уже запрет на похороны!", "Кто и когда будет наводить порядок в сфере ритуальных услуг? О какой вере в Бога мы говорим? Уже давно для ритуальных услуг Бог - это деньги", "Заработки на людском горе сопоставимы с крупным бизнесом. И все об этом знают, периодически тема всплывает и тут же затихает", "Бизнес на смерти. И на это никто не обращает внимания", - пишут пользователи.

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"В капиталистической России уже запрет на похороны!" Жительница Самары, не сумевшая похоронить мужа, отказалась от помощи губернатора-технократа

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Теги: Самара, похороны, Азаров, помощь, губернатор



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Ранее 21.02.2019 20:47 Мск В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с телом мужа, которого не может похоронить

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