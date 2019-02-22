В Курганской области осудили иностранца, который не раз нарушил государственную границу

В Петухово осудили 40-летнего гражданина Средней Азии, который ранее не раз нарушил госграницу.

Ему дали 1 год и 10 месяцев в колонии-поселении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Курганской и Тюменской областям.

Установлено, что мужчина неоднократно нарушал госграницу в период действия запрета в его отношении на въезд в нашу страну. В октябре 2015 года его не пустили в Россию, так как въезд ему был запрещен - иностранца отправили обратно в Казахстан, однако в январе 2016 года после смены данных паспорта он вновь попытался пересечь границу. И на этот раз преступные действия были пресечены пограничниками.

Приговор в отношении иностранца вступил в законную силу 19 февраля этого года.