Собчак пожаловалась на блокировку ее интервью на YouTube по указке Сергея Шнурова

Ксения Собчак (37) подогрела интерес к своему YouTube-шоу "Осторожно, Собчак!". Телеведущая заявила, что выпуск с интервью Матильды Шнуровой (бывшая жена фронтмена группы "Ленинград") заблокировали. По мнению Ксении, это произошло из-за жалобы Сергея Шнурова.

В Instagram Ксения написала: "В этот понедельник мы выложили интервью с Матильдой Шнуровой в #ОсторожноСобчак , за пару дней оно собрало уже более 600 тысяч просмотров , как сообщает русский офис гугла, в первый же день к ним обратился Сергей Шнуров через свою помощницу Наташу с просьбой заблокировать это интервью.... Сегодня я еще раз поговорила с Натальей лично. Вроде жалобу отклонили ,а сегодня все-таки заблокировали. Ну что за хрень??((((((( И главное, там же не было никакого говна про тебя, @shnurovs" (авторские орфография и пунктуация в цитатах здесь и далее сохранены – прим. ред.).

Потом на странице Шнура появилось такое сообщение: "Ксения Анатольевна, если у вас есть претензии на политический вес, хотелось бы чтобы вы научились уважать закон, и в частности авторское право. Но это полбеды, если вы не умеете элементарно читать, то боюсь здесь ничем не поможешь. Видео ваше заблокировала компания ВиД, так как вы использовали заставку Оксаны Пушкиной, о чем и написано. Причем здесь мои помощницы и я? Целую…". В этом же сообщении Шнуров опубликовал скрин якобы заблокированного видео, в котором написано про блокировку из-за авторских прав телекомпании ВИД.

Потом Шнуров этот пост удалил (впрочем, интернет все помнит).

В ролике Собчак действительно использует заставку программы "Женский взгляд", которая в свое время выходила на НТВ. Правда, в настоящий момент программа Ксении находится в свободном доступе, и кадры из передачи Оксаны Пушкиной в ней остались.

Многие пользователи считают, что таким образом Собчак просто решила хайпануть и поднять просмотры выпуска с Матильдой, которая не сказать, что очень кому-то интересна, особенно учитывая, что про Шнурова она действительно ничего "горяченького" не рассказала – для большинства она просто "бывшая жена Шнурова".

Также нужно учесть, что программа "Женский взгляд" была создана уже после того, как Пушкина ушла из ВИDа, где выпускала передачу "Женские истории", так что если кому и предъявлять претензии, то телеканалу НТВ.