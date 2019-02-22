В Екатеринбурге начнут штрафовать УК, магазины и подрядчиков за плохую уборку улиц от снега

В Екатеринбурге начнут штрафовать управляющие организации, коммерческие предприятия, подрядчиков и ДЭУ за плохую уборку улиц от снега. Об этом на совещание по вопросу снегоуборки сообщил первый заместитель главы города Александр Ковальчик, передаёт корреспондент Накануне.RU.

По данным пресс-службы администрации, в встрече приняли участие прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова, главы районов, представители ДЭУ и другие.

В сутки с улиц вывозится порядка 12-15 тысяч тонн снега. Со следующей недели на улицы будет выведена новая техника ДЭУ – снегопогрузчики, самосвалы, трактора, грейдера. Работа ведется в усиленном режиме.

По итогам встречи Александр Ковальчик поручил службам благоустройства продолжить работу в усиленном режиме до теплого времени года, обеспечивая выполнение регламента и высокие показатели в вывозе снега.

"Также он подчеркнул, что в случае безответственного выполнения обязательств по очистке своих территорий к ответственности будут привлекаться все. В этом направлении прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова озвучила готовность сотрудничать, и в случае обращения со стороны районов инициировать проверки в отношении всех, кто не стремиться содержать свои территории в порядке", - добавили в мэрии.