В Бурятии "неошаманы" сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели "ритуальное" сожжение пяти верблюдов в Ангарске. Процесс жертвоприношения был снят на видео. Сообщалось, что обряд проводится в современной истории впервые, он якобы направлен на укрепление России и ее народов.

На кадрах заместитель верховного шамана Артур Цыбиков поясняет, что обряд проводился с целью "помочь нашему государству, нашим людям, народам".

Однако комментаторы, в том числе и буряты, ужаснулись происходящему в ролике.

"У нас нет таких обрядов, это безумие. В жертву богам приносят белую молочную пищу, его производные, на больших обрядах максимум жертвенного барана. Все, что вы видите, это сумасшествие и кощунство, оскорбление божеств", "Надеюсь, эти варвары понесут ответственность за жестокое обращение с животными﻿", "Это не бурятский или монгольский обряд. Это живодерство! Извращенцы, Вы настоящие Дахабри (с бурятского - люди, потерявшие свои души)!﻿" - пишут в комментариях.

В шаманском центре "Тэнгэри" в Бурятии выразили протест действиям "неошаманов" из Ангарска. "Налицо проявление бого - значимости, сектантства, обман верующих", - передает обращение организации Regnum.

Напомним, в конце прошлого года Госдума приняла поправки в статью 245 УК РФ, ужесточающие наказание для живодеров. Согласно окончательной редакции, максимальный срок за преступление в отношении нескольких животных, совершенное с применением садистских методов, в присутствии детей либо с трансляцией в сети интернет, достигает пяти лет лишения свободы.