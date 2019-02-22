22 Февраля 2019
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Политика Свердловская область Уральский ФО

Главой свердловского исполкома "Единой России" стал Дмитрий Жуков

Президиум Генсовета "Единой России" согласовал ряд кандидатур на должности временно исполняющих обязанности руководителей исполнительных комитетов в четырех региональных отделениях. Как сообщается на официальном портале партии, временно возглавлять исполком свердловского реготделения будет Дмитрий Жуков.

"Жуков является депутатом в Заксобрании Свердловской области, имеет богатый управленческий опыт и уверен, что справится с поставленной задачей", - пояснил руководитель ЦИК "Единой России" Александр Борисов.

Ранее его кандидатуру рекомендовал президиум регионального политсовета.

Дмитрия Жукова считают соратником вице-губернатора Свердловской области по внутренней политики Сергея Бидонько. Ранее должность главы свердловского исполкома "ЕР" Александр Косинцев, летом 2018 года он заявил об уходе.

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Главой свердловского исполкома "Единой России" стал Дмитрий Жуков

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Теги: Дмитрий Жуков, Едина Россия



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