22 Февраля 2019
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Политика За рубежом

Гуайдо подписал первый "президентский" указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый "президентский" указ. Документ, разрешающий ввоз гумпомощи в Венесуэлу, он обнародовал в Twitter.

Кроме того, Гуайдо распорядился отменить решение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о закрытии границ с Бразилией, пишет Regnum.

Ранее первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что аериканские власти готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи. По его данным, это намечено на 23 февраля.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий.

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Гуайдо подписал первый "президентский" указ

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Теги: хуан гуайдо, венесуэла, николас мадуро



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