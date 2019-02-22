Гуайдо подписал первый "президентский" указ

Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо подписал первый "президентский" указ. Документ, разрешающий ввоз гумпомощи в Венесуэлу, он обнародовал в Twitter.

Кроме того, Гуайдо распорядился отменить решение законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о закрытии границ с Бразилией, пишет Regnum.

Ранее первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский заявил, что аериканские власти готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи. По его данным, это намечено на 23 февраля.

Напомним, 23 января спикер парламента и так называемый лидер оппозиции провозгласил себя и.о. главы государства. Вашингтон настаивает на сложении Мадуро своих президентских полномочий.