22 Февраля 2019
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США хотят лишить Россию и Китай доминирующего положения в Арктике

Россия и Китай будут лишены доминирующих позиций в арктических водах, заявил командующий Военно-морскими силами США в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго. По его словам, равный и свободный доступ к Арктике должны иметь все восемь членов Арктического совета.
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Американский адмирал опасается участия Пекина в проекте продвигаемого Россией Северного морского пути, пишет Washington Examiner. США не заинтересованы в этом маршруте, так как он мелок для американских судов.

США планируют направить один или два крупных корабля ВМФ "вверх и через полюс" для защиты суверенитета США в Арктике. Это называется "операцией свободы навигации", сообщают "Ведомости". Вместе с тем Daily News приводит слова сенатора Дана Салливана о том, что американский ледокольный флот значительно уступает российскому.

Ранее о намерении защитить арктический фланг НАТО от России заявлял министр обороны Великобритании Гевин Вильямсон. Численность британских военнослужащих в регионе в ближайшее время "увеличится до бригады" (более 4000 человек).

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США хотят лишить Россию и Китай доминирующего положения в Арктике

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Теги: Арктика, США, Китай, Джеймс Фогго



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