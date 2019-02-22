Два сотрудника мэрии Перми оштрафованы за сдачу сиротам 150 недостроенных квартир

Начальник и главный специалист отдела департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми наказаны за введение в эксплуатацию некачественных жилых домов для сирот, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

Напомним, 16 декабря 2013 г. министерство строительства и архитектуры края и "Пассаж-1" договорились о покупке в собственность региона квартир для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ценой в 230 млн руб. В ноябре 2014 г. департамент градостроительства и архитектуры мэрии выдал разрешения на ввод в эксплуатацию пяти домов в Мотовилихинском районе. В марте 2015 г. минстрой и компания подписали акт приемки 150 квартир, которые позже ушли сиротам.

В момент как выдачи разрешений, так и подписания акта приема-передачи дома не были подключены к системам холодного водоснабжения и водоотведения, в квартирах не было окончательной отделки, отсутствовало электричество, газо- и водоснабжение. Кроме того, их площадь оказалась меньше нормы, предусмотренной законом. Однако сотрудники департамента составили подложные акты осмотра квартир и домов, в которых солгали о завершении строительства, после чего составили и согласовали разрешения на ввод домов в эксплуатацию, в которых также говорилось о "готовности" домов.

Чиновники оштрафованы на 200 тыс. руб. каждый. Постановление в силу не вступило.