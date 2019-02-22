В Зауралье 78-летнему пенсионеру грозит срок за убийство пасынка

В Макушино будут судить 78-летнего мужчину за убийство собственного пасынка.

В октябре прошлого года в ходе ссоры с пасынком в своей квартире пенсионер схватил нож и несколько раз ударил им мужчину, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Пострадавший умер от полученных ранений в больнице. Сообщается, что перед ссорой оба распивали спиртное.

На время следствия пенсионера заключили в СИЗО, однако потом выпустили под подписку о невыезде по состоянию здоровья.