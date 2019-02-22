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Политика Челябинская область

В Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города

В Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города, на должность градоначальника претендуют 16 человек, передает корреспондент Накануне.RU.

22 февраля кандидаты представят свои программы и ответят на вопросы членов конкурсной комиссии. Как отметил председатель комиссии, вице-губернатор Евгений Голицын, кандидаты будут выступать в алфавитном порядке, на каждого предусмотрено по 20 минут.

"Будет оценка знаний законодательства, оценка знаний и умений управленческой деятельности и программа кандидатов. По 20 минут на кандидата. В таком режиме будем работать", - отметил он.

Голицын добавил, что победителями будут избраны не менее двух кандидатов.

Вице-губернатор ответил на вопрос, повлияет ли на решение комиссии то, что некоторые кандидаты являются подследственными.

"Комиссия может это оценивать, но это не будет решающим фактором", - подчеркнул он.

Напомним, на пост главы Челябинска претендуют 16 человек: координатор челябинского штаба Навального Борис Золотаревский, лидер движения Стоп-ГОК Василий Московец, Виктор Легенчук, Дмитрий Олейник, глава Ленинского района Александр Орел, врио главы Челябинска Владимир Елистратов, помощник депутата ЗСО Андрей Самохвалов (ЛДПР), экс-глава Трехгорного Николай Шиманович, Ярослав Анищенко, Андрей Угланов, Найим Бабаев, предприниматель Татьяна Омельченко, лидер челябинского отделения партии "Яблоко" Ярослав Щербаков, Никита Мирный, Георгий Невский, Игорь Попов.

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В Челябинске началось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на пост главы города

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Теги: глава, город, Челябинск, конкурс, комиссия



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