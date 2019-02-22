Банк России объяснил, кто может воспользоваться ипотечными каникулами

Законопроект об ипотечных каникулах предусматривает возможность предоставления такой отсрочки только по кредитам, взятым уже после вступления в силу соответствующих законодательных норм.

Об этом сообщил руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центробанка Михаил Мамута. "Мы рассчитываем, что во избежание многочисленных обращений за рефинансированием банки сами предложат эту опцию по старым договорам", - отметил Мамута.

В настоящее время проект закона обсуждается с участниками рынка, правительством и общественными организациями, сообщает "Российская газета".

В конце января Банк России предложил предоставлять ипотечные каникулы россиянам, которые оказались в сложной жизненной ситуации, например - потеряли работу.

Как сообщил первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов, совокупная продолжительность периода, в рамках которого заемщик будет освобожден от необходимости выплачивать один ипотечный кредит, может составить один год. При этом каждый отдельно взятый перерыв не может длиться более полугода.

Кроме того, 20 февраля президент России Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием к Федеральному собранию, предложил ввести ипотечные каникулы для граждан, которые лишились дохода.

Как сообщалось ранее, в прошлом году в России выдано 1,5 млн ипотечных кредитов на сумму 3 трлн руб.

По сравнению с 2017 годом этот показатель вырос на 50%. Средняя ставка за год упала на 1 п.п. и достигла исторического минимума — 9,6%. Как считают аналитики, в 2019 году продолжится рост объемов выдач ипотечных займов, но более низкими темпами. Сегодня ипотечный портфель банковского сектора достиг 6,7 трлн руб.