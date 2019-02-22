Житель Урала получил пожизненный срок за смерть трех человек

В Свердловской области вынесли приговор 32-летнему ранее неоднократно судимому жителю города Верхотурья.

Как сообщили Накануне в СУ СКР региона, в ночь на 11 октября 2017 года нетрезвый подсудимый решил поджечь дом на две квартиры, одна из которых принадлежала мужчине, с которым у злоумышленника были неприязненные отношения. В другой квартире в качестве нанимателя жилплощади проживал со своей семьёй таксист, к которому подсудимый также испытывал личную неприязнь.

В результате поджога огонь распространился на весь дом. В двух квартирах в тот момент находились в общей сложности пять человек, в том числе двое мужчин, одна женщина и двое детей - 2-летняя девочка и 3-летний мальчик.

На помощь прибежали жильцы соседнего дома. Из одной квартиры удалось высвободить мужчину, который в итоге не пострадал, а из другой квартиры, после того, как из неё самостоятельно выбралась женщина, соседи вытащили на улицу пожилого мужчину и двоих детей. В огне погибли женщина, пожилой мужчина и двухлетняя девочка.

Кроме того, огнём было повреждено имущество собственников и нанимателей жилья на общую сумму около 1 млн руб.

Суд приговорил злоумышленника к пожизненному заключению.