В Тюмени экс-начальник областной больницы УФСИН получил срок за взятку

Калининский районный суд Тюмени вынес приговор бывшему начальнику областной больницы УФСИН.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре региона, в мае 2016 года в больницу из исправительной колонии №1 для лечения и уточнения диагноза поступил бизнесмен, который за посредничество во взяточничестве и наркопреступления был осужден на 9 лет и оштрафован на 20 млн руб. Через несколько дней к начальнику больницы пришел освободившийся в апреле житель поселка Винзили, который вместе с предпринимателем отбывал наказание.

Мужчина за 100 тыс. руб. договорился с руководителем медицинского учреждения о разрешении ему встреч с бизнесменом, а также о длительном пребывании пациента в больнице. Еще в колонии он пообещал бизнесмену за взятку оказать помощь в освобождении в связи с заболеванием.

Во время встреч тюменец выманивал у бизнесмена деньги, ссылаясь на якобы имевшие место требования об увеличении размера взятки со стороны должностных лиц. В общей сложности на указанный тюменцем счет поступило более 5,6 млн руб., которые тот похитил. В августе прошлого года мошенник получил к 4 года лишения свободы.

21 февраля суд назначил бывшему начальнику больницы 2,5 года лишения свободы.