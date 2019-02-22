Россиянам грозит дефицит молока и масла

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.

Как ожидается, проблемы начнутся предстоящим летом - продукты в потребительской упаковке попали в расширенный список продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Приказ об этом был разработан в Минсельхозе. Отслеживать путь этих товаров от фермы до прилавка будет система "Меркурий".

Расширение перечня подконтрольных товаров в системе "Меркурий" может повлечь рост затрат при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации на треть, сообщает "Российская газета".

Тем временем, продуктовая инфляция в России составила 5,5% и оказалась самой высокой в мире. В прошлом году в ряде европейских стран цены на продукты, наоборот, снижались, средний индекс по ЕС составил 1,3%.

Так, если в России молочные изделия, сыры и яйца за год подорожали в среднем на 5,4%, в Европе их стоимость увеличилась лишь на 0,1%. Масла и жиры, цена которых в России выросла на 3,1%, в еврозоне подешевели на 1,2%. Мясо и мясопродукты в России за год стали дороже сразу на 7,8%, в ЕС - на 0,5%.