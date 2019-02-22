22 Февраля 2019
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Хроники Урала:...

В мире

В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР

Россия

Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым

Центральный ФО

Воронежская область

Северо-Западный ФО

Мурманская область

Дальневосточный ФО

Приморский край Магаданская область

Приволжский ФО

Пермский край

Уральский ФО

Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Квачков вышел: первые заявления

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей

Реклама от YouDo

Экономика В России

Россиянам грозит дефицит молока и масла

Торговые сети предупредили Минэкономразвития о вероятных перебоях с поставками молока, масла, сыра, творога и сметаны.

Как ожидается, проблемы начнутся предстоящим летом - продукты в потребительской упаковке попали в расширенный список продукции, на которую должны быть оформлены ветеринарные сопроводительные документы. Приказ об этом был разработан в Минсельхозе. Отслеживать путь этих товаров от фермы до прилавка будет система "Меркурий".

Расширение перечня подконтрольных товаров в системе "Меркурий" может повлечь рост затрат при оформлении ветеринарно-сопроводительной документации на треть, сообщает "Российская газета".

Тем временем, продуктовая инфляция в России составила 5,5% и оказалась самой высокой в мире. В прошлом году в ряде европейских стран цены на продукты, наоборот, снижались, средний индекс по ЕС составил 1,3%.

Так, если в России молочные изделия, сыры и яйца за год подорожали в среднем на 5,4%, в Европе их стоимость увеличилась лишь на 0,1%. Масла и жиры, цена которых в России выросла на 3,1%, в еврозоне подешевели на 1,2%. Мясо и мясопродукты в России за год стали дороже сразу на 7,8%, в ЕС - на 0,5%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Россиянам грозит дефицит молока и масла

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: масло, молоко, торговые сети, продукты питания



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.04.2018 13:04 Мск Крупные торговые сети заявили о риске дефицита продуктов

Последние обсуждения

Экспертное мнение


Голосование

Надо ли ужесточать ответственность СМИ за так называемые "фейк-новости"?

Результаты 285

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети