Пенсионный фонд разъяснил новые правила индексации пенсий

Индексация пенсий и ежемесячной денежной выплаты будет происходить с учетом прожиточного минимума.

Об этом сообщил Пенсионный фонд России. "Это значит, что прибавка в результате проводимых индексаций будет устанавливаться не к текущему размеру пенсии и ежемесячной денежной выплаты, а к общим выплатам пенсионера, которые за счет социальной доплаты обеспечиваются на уровне прожиточного минимума пенсионера в регионе", — подчеркнули в ПФР.

В ПФР подчеркнули, что перерасчету подвергнется и январская индексация страховых пенсий. При этом гражданам не нужно обращаться в Пенсионный фонд и подавать какие-либо заявления, сообщает РИА "Новости".

Индексацию социальных доплат к пенсиям пересчитают с начала 2019 года. Такое предложение сделал президент РФ Владимир Путин в ходе оглашения послания Федеральному Собранию.

Глава государства призвал сделать перерасчет выплат пенсионерам с 2019 года и "вернуть деньги людям", устранив несправедливости при установлении доплат.

В настоящее время доплату пенсионеры получают в случае, если их пенсия оказывается ниже прожиточного минимума. Путин подчеркнул, что в этой связи складывается ситуация, при которой в результате индексации пенсий с начала текущего года доплата пенсионерам снизилась или не выплачивается вообще в случае превышения итоговой суммы прожиточного минимума.

Эти недоработки Путин призвал немедленно устранить.