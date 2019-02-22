Стали известны подробности "ритуальных войн" в Самаре

В Самаре перед зданием регионального правительства выставили гроб с покойником.

Умершего не дали захоронить на кладбище Рубежное. По этой причине родственники привезли гроб с телом под окна властей. По словам депутата собрания представителей Красноярского района Азата Туймасова, мужчина скончался от туберкулеза, после он долгое время лежал в морге, так как его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение.

Недавно женщина нашла организацию, которая согласилась захоронить мужчину за приемлемую цену. Однако тут и начались проблемы. "На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма", — сообщил народный избранник.

Выкопать могилу работникам муниципального предприятия не дали - "приехали ребята бандитской наружности порядка 30 человек. Они окружили место будущей могилы и не давали копать", - сказал депутат.

Родственники покойного вызвали правоохранителей, но конфликт разрешить так и не удалось, сообщает "Комсомольская правда".

Ранее сообщалось, что мужчина скончался еще 6 февраля. Женщине предложили захоронить покойного за 30 тыс. руб., но таких денег у нее не было, поиски были продолжены. Ей удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако процессу помешала "ритуальная мафия". Жена покойного решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства.

Известно, что глава Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение чиновникам разобраться в ситуации. По словам Азарова, он узнал об этом вопиющем случае, когда находился с рабочим визитом в Тольятти, написал глава региона на своей странице в Twitter,