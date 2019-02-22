Росгидромет: Курильским островам не грозит затопление из-за глобального потепления

Курильские острова не будут затоплены в случае роста уровня Мирового океана в связи с глобальным потеплением.

Об этом сообщил руководитель Росгидромета Максим Яковенко. По его словам, уровень Мирового океана повышается не настолько высокими темпами, чтобы волноваться о судьбе Курил. "На самом деле, уровень-то не так сильно повышается. Вы посмотрите, прогнозы-то разные дают. Есть апокалиптические прогнозы тихоокеанских государств, которые говорят, нас всех скоро зальет и мы там умрем, на полметра поднимется вода. А есть умеренный прогноз - на 1,5-3 см рост за десятилетие. Кто внушает больше доверия, того надо смотреть", - отметил Яковенко.

Рост уровня мирового океана происходит последние 150 лет. По словам ученых, это связано с глобальным потеплением: повышение средних температур на планете приводит к таянию арктических льдов и термическому расширению воды в океане.

Как ранее сообщил британский физик Стивен Хокинг, человечеству через 100 лет грозит гибель из-за невыносимой жары, которая станет следствием глобального потепления. По словам ученого, если изменение климата продолжится, то атмосфера нагреется до такой степени, что Земля будет напоминать Венеру, температура поверхности которой достигает 467 градусов Цельсия, а давление превышает земное в 93 раза — этого достаточно, чтобы раздавить подводную лодку.

Такие условия на Венере возникли из-за парникового эффекта, когда плотный облачный покров пропускает солнечное тепло, но препятствует его выходу обратно в космос.

По мнению Хокинга, через 100 лет условия на Земле начнут необратимо ухудшаться, и человечеству придется искать новый дом, сообщает Lenta.ru.