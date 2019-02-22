Москва: США готовят провокацию на границе с Венесуэлой

Американские власти готовят вопиющую провокацию в Венесуэле под видом доставки гуманитарной помощи.

Ее доставка запланирована на 23 февраля, заявил первый заместитель постпреда России при всемирной организации Дмитрий Полянский. "Видимо, находясь в некотором провокационном угаре, наши американские коллеги слишком увлеклись и решили заняться инсинуациями и распространением фейковых новостей прямо в Совете Безопасности", — сказал Полянский, сообщает РИА "Новости".

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты являются сторонниками мирной смены власти в Венесуэле, однако допускают "все варианты".

Американский лидер предупредил военных Венесуэлы, что "они потеряют все" в случае дальнейшей поддержки венесуэльского лидера, передает Regnum.

"Если вы будете продолжать поддерживать Мадуро, для вас не найдется безопасного убежища", - заявил глава Белого дома.

До этого в США предложили ввести морскую блокаду Венесуэлы, считая, что такая мера помешает России спасти режим Николаса Мадуро.

Напомним, 23 января председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы и так называемый лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя и.о. президента вместо Николаса Мадуро, недавно возглавившего латиноамериканское государство во второй раз и не признанного Организацией американских государств и США. Действующий лидер страны заявил о государственном перевороте, устроенном Вашингтоном.