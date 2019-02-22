"Союз" вывел на орбиту египетский спутник Egyptsat-A

Египетский спутник Egyptsat-A, запущенный с космодрома Байконур, выведен на целевую орбиту.

Как сообщили в Роскосмосе, "во время выведения были погрешности, но все штатно". После выполнения программы летных испытаний аппарат будет передан на управление египетской стороне.

Это первый пуск российской ракеты в 2019 году. Изначально EgyptSat-A должны были запустить на орбиту 22 ноября прошлого года, однако пуск несколько раз переносился, сообщает ТАСС.

Космический аппарат Egyptsat-A предназначен для съемки земной поверхности с высоким пространственным разрешением. Всего, по словам генерального директора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, на 2019 год планируется 45 космических запусков.