"Зенит" вышел в 1/8 финала Лиги Европы

"Зенит" обыграл "Фенербахче" и прошел в следующий раунд.

Как передает корреспондент Накануне.RU, встреча состоялась на стадионе "Газпром Арена" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы. Российские футболисты одержали победу по сумме двух матчей (3:1, первая игра – 0:1).

Дублем отметился новичок питерской команды Сердар Азмун, который в этом матче дебютировал в стартовом составе. Иранец забил победный мяч на 76-й минуте.

Футболисты из Санкт-Петербурга вышли в 1/8 финала Лиги Европы.