В Приморье отстранили директора школы, в которой родители избили пятиклассника

Директор школы в городе Большой Камень Приморского края, где родители учинили самосуд над пятиклассником, временно отстранен от должности.

Также не работает педагог - руководитель класса. По факту халатного отношения сотрудников школы и органов профилактики к своим должностным обязанностям ведется проверка следственных органов, сообщает "Интерфакс".

Напомним, телесные повреждения ученику пятого класса были нанесены прямо в учебном заведении.

Известно, что ранее пострадавший мальчик "жестоко вел себя" по отношению к другим детям. Сообщалось, что самосуд над подростком могли устроить родители других учеников - его "искупали" в унитазе.