"Зенит" благодаря дублю Азмуна обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы
Санкт-петербургский "Зенит" обыграл турецкий "Фенербахче" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент Накануне.RU.
Клуб из северной столицы России выиграл домашний матч со счетом 3:1 и по сумме двух поединков вышел в следующий раунд (первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды).
Дебютный мяч за "Зенит" на 4-й минуте забил Магомед Оздоев, пробивший вратаря после передачи новичка клуба Сердара Азмуна.
🚀 Быстрый гол Магомеда Оздоева.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
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На 36-й минуте сам Азмун увеличил преимущество хозяев, замкнув навесную подачу Себастьяна Дриусси.
37 - СЕЕЕЕЕРДАААААР АЗМУН! 2:0! #ЗенитФенербахче pic.twitter.com/iAHtwq1n27— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.
Однако к перерыву "Фенербахче" один мяч отыграл: на 43-й минуте Мехмет Топал эффектно пробил из-за штрафной в "девятку" ворот.
🔥 Роскошный удар Топала возвращает преимущество «Фенербахче»!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/mNrkkmcbxc
Третий и победный мяч "Зенита" на 76-й минуте забил снова Азмун, оформивший дубль после передачи Артема Дзюбы.
💪🏻 Сердар Азмун оформляет дубль в своём первом домашнем матче за новую команду!— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.
📺 Смотрите игру #ЗенитФенербахче прямо сейчас на #МАТЧПРЕМЬЕР
💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tT4404YkNE
Добавим, что иранский форвард, поучаствовавший во всех голах своей команды в матче, перешел в "Зенит" из "Рубина" в текущее зимнее трансферное окно. В этой встрече он впервые появился в стартовом составе клуба с берегов Невы.
#ИдетВолна🌊 pic.twitter.com/LmT6fMkg2z— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) 21 февраля 2019 г.