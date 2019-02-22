"Зенит" благодаря дублю Азмуна обыграл "Фенербахче" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Санкт-петербургский "Зенит" обыграл турецкий "Фенербахче" в ответной встрече 1/16 финала Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент Накануне.RU.

Клуб из северной столицы России выиграл домашний матч со счетом 3:1 и по сумме двух поединков вышел в следующий раунд (первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу турецкой команды).

Дебютный мяч за "Зенит" на 4-й минуте забил Магомед Оздоев, пробивший вратаря после передачи новичка клуба Сердара Азмуна.

На 36-й минуте сам Азмун увеличил преимущество хозяев, замкнув навесную подачу Себастьяна Дриусси.

Однако к перерыву "Фенербахче" один мяч отыграл: на 43-й минуте Мехмет Топал эффектно пробил из-за штрафной в "девятку" ворот.

Третий и победный мяч "Зенита" на 76-й минуте забил снова Азмун, оформивший дубль после передачи Артема Дзюбы.

💪🏻 Сердар Азмун оформляет дубль в своём первом домашнем матче за новую команду!



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💻 https://t.co/7AhUqatvSL pic.twitter.com/tT4404YkNE — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 21 февраля 2019 г.

Добавим, что иранский форвард, поучаствовавший во всех голах своей команды в матче, перешел в "Зенит" из "Рубина" в текущее зимнее трансферное окно. В этой встрече он впервые появился в стартовом составе клуба с берегов Невы.