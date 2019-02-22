"Порезал руку, 16 дней был на больничном". Дефектоскопит "Сургутнефтегаза" заявил о травле со стороны руководства

Сотрудник "Сургутнефтегаза" Денис П. судится с предприятием из-за, по его мнению, необоснованной травли, в результате которой он оказался без средств и с огромными долгами, передаёт корреспондент Накануне.RU. В "Сургутнефтегазе" Денис работает 18 лет, проблемы начались четыре года назад.

"Меня выживают. Руководство относится предвзято. Необоснованно лишают премий, выговоры заносят. Довели ситуацию до того, что я остался без средств к существованию", - рассказал Накануне.RU Денис.

"Такие ситуации подстраивают. Я проверяю трубы на дефекты. После меня их же проверяет рентген. Начальство делает так, что я "пропустил некачественную трубу". Если труба некачественная, то и рентгенолог виноват, так? Мне за это делают выговор, а у рентгенолога даже не берут объяснительную", - сказал Денис.

По словам рабочего, его выживают с предприятия из-за конфликта с одним из руководителей, который пришел четыре года назад. Спустя некоторое время начальник покинул свой пост, однако конфликт продолжился.

"Директор с тех пор "точит зуб" на меня. Однажды я спросил, почему такое ко мне отношение, мне заместитель его сказал, что приказ директора"", - сказал Денис.

5 февраля он пришёл к начальнику, чтобы разобраться в ситуации.

"У меня долги по квартплате, ипотеке, нечем кормить семью. Я брал кредиты, сейчас уже негде взять денег, думаю о том, чтобы выставлять квартиру на продажу. Пришёл это обсудить. В руках у меня был телефон. Директор попросил его вынести. Чтобы как-то привлечь внимание, порезал руку ножом. Ранее писал генеральному директору, и даже была реакция в мою пользу. Потом, видимо, письма научились перехватывать – следующие к нему уже не доходили, хотя проблемы были серьёзные – например, не работало оборудование", - сказал Денис.

Суды, заявил рабочий, встают на сторону градообразующего предприятия.

"После того, как поранился, с 5 по 20 февраля был на больничном", - сказал Денис.

В пресс-службе "Сургутнефтегаза" Накануне.RU заявили, что проводят внутреннюю проверку и выскажутся об этой истории позже.