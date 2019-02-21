В Самаре женщина привезла к зданию правительства гроб с телом мужа, которого не может похоронить

Жительница Самары приехала вечером к зданию правительства с телом мужа в гробу, который умер еще две недели назад, об этом сообщает "Mash".

На видеозаписи видно, как открытый гроб с телом покойного стоит прямо на улице напротив правительственного здания.

Сообщается, что похоронить по-человечески мужа женщина не смогла из-за так называемых "ритуальных войн" между владельцами похоронного бизнеса. Сразу после смерти мужчины 6 февраля вдова обратилась в ритуальное агентство, где ей озвучили ценник - 30 тыс. руб. Женщина сказала, что таких денег у нее нет и продолжила поиск. Ей удалось договориться всего за 8 тыс. руб., однако ритуальщики приехали на кладбище, мешали выкопать могилу, ставили ноги под лопаты.

Жена покойного решила, что в ситуацию должны вмешаться местные власти, и привезла гроб к зданию правительства. Сейчас на место ЧП едут сотрудники правоохранительных органов.