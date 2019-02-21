22 Февраля 2019
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Политика В России Украина

На Украине хотят расторгнуть договор с Россией об Азовском море

Киев планирует разорвать соглашение с Москвой по Азовскому морю, об этом сообщил глава украинского МИД Павел Климкин, пишет ТАСС.

Он, однако, отметил, что это не является "панацеей". Климкин добавил, что Украина хочет решиться на такой шаг "в обозримой перспективе".

"Тогда, когда после слушаний у нас будет полностью зафиксирована юридическая позиция и будут решены вопросы по международному арбитражу. Если бы Киев прекратил действие соглашения раньше, то Россия использовала бы это для ослабления юридической позиции украинской стороны", - сказал глава украинского МИД.

Как сообщало Накануне.RU, Климкин ранее заявил, что за пять лет Крым стал "более украинским". Об этом он написал в Facebook, видимо, по случаи пятой годовщины начала Крымской весны.

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На Украине хотят расторгнуть договор с Россией об Азовском море

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Теги: соглашение, Азовское море, Павел Климкин, панацея, договор



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