В Москве неизвестный выстрелил в мужчину из травматического ружья

В Москве неизвестный выстрелил в мужчину из травматического ружья, передает МИА "Россия сегодня" со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Головачева на юго-востоке столицы, около 15.30 сообщение о происшествии поступило в полицию. Стрелявший после выстрелов скрылся на мотоцикле.

Пострадавший мужчина госпитализирован с ранениями головы и плеча. В настоящее время ведется розыск нападавшего, устанавливаются все обстоятельства инцидента.